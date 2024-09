Vorfreude auf Wiesn-Gaudi im Wiener Prater!

Bei der DJ Night powered by Prater Dome am 8. 10. wird feinste elektronische Musik das Zelt zum Beben bringen.Die Wiener Kaiser Wiesn für Jung und AltDie Generation Z wird am 7. 10. auf der Studi Wiesn powered by KRONEHIT Radio so richtig abfeiern, während die Seniorentage am 2. und 9. 10. bei der älteren Generation für die volle Wiesn-Gaudi sorgen werden.