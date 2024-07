Die Wiener Kaiser Wiesn macht das Leben zum Fest!

Freunde des guten Geschmacks und der ausgelassenen Feierlaune haben hoffentlich ihre Dirndln und Lederhosen schon bereit, denn das größte Oktoberfest Österreichs kündigt sich wieder an. Vom 26. September bis zum 13. Oktober 2024 gibt es nur eine Adresse: die Wiener Kaiser Wiesn im Prater. Nach dem Besucherrekord im Vorjahr mit über 400.000 Gästen geht das Wiener Event-Highlight in diesem Jahr in die dritte Runde und wird auch heuer wieder an 18 Tagen die Gäste mit Wiesn-Gaudi und Genuss begeistern.