Ein Abend im Zeichen von Toleranz und Vielfalt

Digitale Orientierungskarte

An der UnStillBar konnte man Drinks in Gebärdensprache bestellen, während in der DunkelBar blinde und sehbehinderte Jugendliche als Barkeeper ihr Können zeigten. Ein absoluter Renner war das AnBandlSpiel: Jeder Gast bekam ein Armband mit einer Nummer, die es viermal gab – wer sich gefunden hat, wurde mit einem Gratis-Drink belohnt. Ganz neu heuer war die Event-App „Dabei App“ die den Zugriff auf digitale Speise- und Getränkekarten sowie eine digitale Orientierungskarte mit dem detaillierten Ballprogramm der insgesamt fünf Dancefloors.