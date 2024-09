„Alptraum beginnt“: Solbaken zittert vor ÖFB-Duell

Keine EM-Teilnahme und eine Nullnummer zum Nations-League-Auftakt in Kasachstan: Der norwegische Fußball-Teamchef Stale Solbakken steht bei den Skandinaviern vor dem Duell gegen das ÖFB-Team am Montag (20.45 Uhr) in Oslo unter Druck. In Almaty scheiterten die Norweger um Tormaschine Erling Haaland, Arsenal-Kapitän Martin Ödegaard oder Atletico-Stürmer Alexander Sörloth am Freitag an der kasachischen Defensive, was die Stimmung im Land nicht unbedingt euphorisierte.