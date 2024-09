ÖFB-Gegner Norwegen enttäuscht gegen Kasachstan

Österreichs Gruppengegner Norwegen ist mit einem enttäuschenden 0:0 in Kasachstan in die Fußball-Nations-League gestartet. Am Freitag machten ManCity-Tormaschine Erling Haaland und Co. in Almaty aus ihrer klaren Überlegenheit viel zu wenig und stehen am Montag (20.45 Uhr) im Heimspiel gegen die ÖFB-Auswahl bereits unter Druck. Auch die Kritik an Trainer Stale Solbakken wird nach verpasster WM und EM nicht leiser werden.