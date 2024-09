Ärger bei Rangnick: „Das war eine Vollkatastrophe“

Das Auftaktspiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League hat bei Teamchef Ralf Rangnick weder Jubel noch Ärger ausgelöst. Er sei mit dem Ergebnis „insgesamt einverstanden“, erklärte der Deutsche am Freitag nach dem 1:1 in Ljubljana gegen Slowenien. Für Ärger sorgte allerdings der Rasen.