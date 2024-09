Heftiger Waldbrand am Brocken breitet sich aus

Ein großflächiger Waldbrand am höchsten Berg im deutschen Nationalpark Harz soll intensiv aus der Luft und am Boden bekämpft werden – mit Hubschraubern, Flugzeugen und vielen Feuerwehrkräften. Das lodernde Feuer am Brocken, das seit Freitag lodert, ist nicht unter Kontrolle und breitet sich ungehindert aus. Viele Brandstellen hätten sich vereinigt und es sei eine größere Feuerfront entstanden.