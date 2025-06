Graz 10 Jahre nach Amokfahrt erneut unter Schock

„Geplanter Massenmord“

Bei seinem Prozess zeigte sich R. in einem weißen Anzug, quasi als „Unschuldsengel“. Sein knapper Kommentar: „Ich habe aus Angst gehandelt.“ Für das Gericht ist es jedoch „geplanter Massenmord“. Das Urteil, auch weil ihm die Geschworenen einstimmig volle Zurechnungsfähigkeit bei der Wahnsinnstat bescheinigen: lebenslange Haft!

Ende September 2023 schrieb er das letzte Kapitel eines der schlimmsten Verbrechen der Nachkriegszeit selbst: R. wurde tot in seiner Einzelzelle in der berüchtigten Haftanstalt Stein in Niederösterreich aufgefunden.