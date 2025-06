San Marino gegen Österreich – ab 20.45 Uhr LIVE

Ein Kandidat für die Startformation ist Marcel Sabitzer. „Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir wissen auch, was von uns erwartet wird und was wir von uns selbst erwarten. Deshalb spielen wir von der ersten Minute an Vollgasfußball“, kündigte der Dortmund-Profi an. Vor dem letzten Auftritt vor der Sommerpause ist bei den ÖFB-Akteuren die Motivation ungebrochen hoch, berichtete Sabitzer. „Alle freuen sich auf das Spiel. Für Österreich zu spielen ist das Größte, und deshalb wird jeder bereit sein, egal ob er ein bisschen müde ist oder nicht.“