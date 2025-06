Fuchs kehrt bei Comeback gleich aufs Podest zurück

Bei dem zur World Athletics Continental Tour Bronze zählenden Meeting in Tschechien belegte er hinter dem Australier Calab Law (10,37) und dem Briten Andrew Robertson (10,39) bei etwas Gegenwind in 10,56 Sekunden Platz 3. Die Zeit aber war ihm an diesem Tag verständlicherweise ganz egal. „Ich bin nur sehr, sehr glücklich, dass mir ein guter Einstieg in die Saison gelungen ist. Ich wusste nicht, wo ich stehe, aber dass ich direkt wieder aufs Podest kam, freut mich natürlich riesig. Die Zeit ist jetzt noch nebensächlich“, meinte Markus Fuchs, der nur „happy“ war, „sofort wieder in den Rhythmus, sofort wieder ins Rennen gefunden zu haben!“