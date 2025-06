Trauermesse: „Wir entzünden ein Licht für Leo“

Alle erhoben sich und sangen: „Herr, erbarme dich.“ Zwei junge Mädchen standen in der letzten Reihe, sie brachten einen Strauß Rosen und weinten. Auch der Geistliche, der am Vormittag noch selbst in der Schule gewesen war, kämpfte immer wieder mit den Tränen. „Wie bereitet man sich vor auf so einen Moment?“, fragt er in die Menge. „Gar nicht! Welche Worte soll man finden? Keine!“ Es folgte eine sehr emotionale Predigt.