Helfer: „So eine Situation hatten wir noch nie“

Opfer mussten in Klassen ausharren

Rund 600 Leute mussten gestern von den Kriseninterventionsteams betreut werden. Ein unfassbares Ausmaß. „Angehörige von Verstorbenen werden natürlich in Einzelgesprächen versorgt“, informiert die KIT-Leiterin. Oft geht es im Anfangsstadium um recht banale Dinge. Denn die Opfer mussten eine ganze Weile in der Schule ausharren, ehe sie in Sicherheit gebracht werden konnten: „Da fragen wir etwa, ob sie etwas zu trinken oder Essen benötigen. Und dann muss natürlich die Familienzusammenführung so schnell wie möglich funktionieren. Wir stehen den Betroffenen aber auch bei, wenn sie Rituale durchführen wollen – etwa Blumen hinlegen oder Kerzen anzünden.“