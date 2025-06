Rangnick: „Es ist wichtig, dass wir spielen“

Schlimme Erinnerungen

Auch, weil der tragische Vorfall beim Teamchef bittere Erinnerungen wieder wach werden ließ. „Ich musste natürlich sofort an den Amoklauf im März 2009 von Winnenden denken – zehn Kilometer von meiner Heimatstadt entfernt.“ Am 11. März 2009 hatte in der Kleinstadt nahe Stuttgart ein 17-Jähriger 15 Menschen niedergeschossen, davon zwölf in seiner ehemaligen Realschule. Der Täter hatte dann auf der Flucht sich selbst getötet.