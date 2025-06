Doppeltes Überholmanöver: Autos krachten zusammen

Der spektakuläre Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 14.50 Uhr. „Ein 69-jähriger Slowene fuhr mit seinem Wagen in Richtung St. Johann in Tirol, als er kurz nach einer leichten Linkskurve eine strichlierte Sperrlinie überfuhr, um einen Bus des heimischen Bundesheeres zu überholen“, erklärt die Polizei.