Wen Mausi Lugner beim Geburtstagsfest vermisste

„Er hat immer an mich geglaubt!“

„In allererster Linie war ich heute geschockt von den Meldungen, die da aus Graz kamen. Es haben auch viele deswegen abgesagt“, so Lugner im „Krone“-Gespräch sehr betroffen über das Geschehene. „Ich selbst fühle mich als Best-Ager (...), aber der Falco hat ja schon gesagt, dass wenn man sich an seinen Geburtstag erinnert, dann hat man ihn nicht gefeiert.“ Den zelebrierte sie erstmalig ohne Richard Lugner.(†) . ., „Ja, und da kommen mir gleich die Tränen“, sagte sie ADABEI mit tränenerstickter Stimme, „Ich bin Verdrängungsweltmeisterin. Das war heute mein erster Gedanke in der Früh, mit wem schneide ich heute die Torte an. Das habe ich ja immer mit dem Richard gemeinsam gemacht.“ An dieser Stelle musste die Frage dann aber gestattet sein, ob da jemals wieder Platz für einen Mann in ihrem Leben sein kann, der so eine Rolle, wie Mörtel einst einnehmen darf? „Niemals, ich habe dem Richard wirklich so viel in meinem Leben zu verdanken. Das ist überhaupt kein Thema, denn er hat immer an mich geglaubt.“