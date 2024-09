Pamela Anderson freut sich über Rolle ihres Lebens

Für die US-Schauspielerin Pamela Anderson („Baywatch“) ist mit ihrer Hauptrolle in „The Last Showgirl“ ein Traum in Erfüllung gegangen. „Ich glaube, ich habe mich mein ganzes Leben lang auf diesen Part vorbereitet“, sagte Anderson am Freitagabend (Ortszeit) beim 49. Toronto International Film Festival (TIFF). Dort feierte das Drama von Regisseurin Gia Coppola vor begeistertem Publikum Weltpremiere.