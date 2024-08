Pamela Anderson: Natürlicher Look bringt neue Fans

Kochbuch kommt

Anstatt ins Rampenlicht zieht es Anderson heute bevorzugt in ihren Garten oder in die Küche. Sie liebt es, zu kochen, und will ihre Lieblingsrezepte schon ab Oktober mit der Welt teilen. Dann kommt nämlich ihr neues Kochbuch „I Love You“ auf den Markt. Und ihre rein pflanzlichen Köstlichkeiten kommen – laut Titel – von ganzem Herzen.