Haarausfall: Vereins-Premiere am Wörthersee

Offizieller Startschuss für den Verein Haarausfall in Techelsberg am Wörthersee: Am Samstag lädt nämlich die neue Obfrau Janin Baumann in ihr Restaurant „Electric Garden“ ein: „Ich bin bereits seit meinem achten Lebensjahr von der Krankheit Alopezie, die Haarausfall verursacht, betroffen“, erzählt Janin der „Krone“, die auch als Model auftritt.