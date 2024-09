Vom unauffälligen Nachbarn zum Terror-Attentäter

Badewetter in Neumarkt am Wallersee. Beim Lokalaugenschein der „Krone“ am Donnerstagnachmittag ist in der Stadt alles friedlich. Die Bewohner ahnen noch nicht nicht, dass es kurz darauf zu einem Großeinsatz mit dutzenden Polizisten, Rettungskräften, Feuerwehrleuten und Sprengstoffkommando in der beschaulichen Wohnsiedlung im Stadtteil Sighartstein kommt.