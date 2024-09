Innenstadt in Krise: Das wünschen sich die Kunden

Autofrei oder doch autofreundlich?

Aber in Sachen Mobilität zeigt die Studie auch Uneinigkeiten auf. „Ein Großteil der Besucher will gute Parkmöglichkeiten, gleichzeitig wollen viele die Ruhe“, sagt Riegler. So vergeben fast 40 Prozent die Schulnote 4 oder 5 bei den Parkmöglichkeiten für Pkw in Graz – noch größer ist dieser Anteil bei den Parkkosten. Den Gegenpol bilden 45 Prozent, die erst gar nicht mit dem Auto in die Stadt kommen wollen. Und dann gibt es noch satte 57 Prozent, die sich ungestörtes Flanieren ohne Fahrräder wünschen.