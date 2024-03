In der Grazer City stehen weniger Geschäfte leer

Fast 30 Prozent weniger Modegeschäfte

So hat die Grazer Innenstadt laut der Studie seit 2014 fast acht Prozent an Shop-Fläche verloren (Schnitt aller erhobenen Städte: minus 3,1 Prozent). Am stärksten betroffen war die Bekleidungsbranche mit minus 27 Prozent, wobei sich diese Negativentwicklung im letzten Jahr zum ersten Mal wieder stabilisiert hat. Zwei Beispiele prominenter Neuansiedlungen im Modebereich: Hunkemöller und Weekday. Konstante Zuwächse gab es in den letzten Jahren hingegen bei Gastro-Betrieben.