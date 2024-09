Einer war sogar schneller als „Jamaikas Rakete“

Sturm ist in puncto Intensität in Österreich top, wie Athletik-Coach Marco Angeler stolz bemerkt: „Bei den Geschwindigkeitstests darf man aber nicht Äpfel mit Birnen vergleichen! Einerseits gibt’s das Videotracking mittels Kameras am Stadiondach, welches Distanz und Zeit hochrechnet und tendenziell niedrigere Werte hat. Höhere Werte hat das GPS-Tracking, das alle Teams in den Trainings-BHs haben. Bei uns ist Mika Biereth mit über 36 km/h der Schnellste, das wird nach Video-Tracking so um die 35,5 km/h sein. Unsere bisher schnellsten Leute waren Höjlund und Emegha – der Topwert war 37,3 km/h (GPS)!“