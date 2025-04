Gesetz der Serie: Sturm verliert nie zweimal!

Denn: Seit dem fünften November 2023, also seit knapp anderthalb Jahren, hat Sturm in der Bundesliga nie mehr zweimal in Folge verloren. Insgesamt kassierten die Schwarzen unter Säumel erst drei Liga-Leermeldungen. Auf ein 0:3 beim WAC folgte ein 2:1 daheim gegen BW Linz, nach dem 1:3 in Salzburg antwortete der Doublesieger mit einem 2:1-Sieg im Derby auswärts gegen den GAK. Das Gesetz der Serie soll jetzt auch nach dem 1:2 am Mittwoch bei der Austria eine Fortsetzung finden.