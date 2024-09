Turbulente Szenen im Lagerhaus

Mutig schnappte sich eine Angestellte des Giebelkreuz-Lagerhauses in Obergrafendorf die eigentümliche Waffe und fügte dem Fluchtauto mit britischem Kennzeichen wenigstens eine heftige Blechdelle zu. Die Frau hatte zuvor beobachtet, wie sich einer der Kriminellen – wohl zur Ablenkung – auffällig an einem Regal zu schaffen machte. Doch während die Verkäuferin den Mann zur Rede stellte, griff ein zweiter blitzschnell in die Kasse und ergriff mit 1500 Euro und in Begleitung einer Komplizin die Flucht. Trotz Großfahndung konnten die vermutlich ethnischen Roma entkommen.