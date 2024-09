Strafzettelorgie beim Krapfenwaldlbad

Perfektes Badewetter und Tropenhitze lockten viele Wiener am Wochenende ins Döblinger Krapfenwaldlbad. Nach dem erfrischenden Nass kam die Ernüchterung: Eine Strafzettelorgie wartete auf Besucher, die ihr Auto unweit des Bades abgestellt hatten. „Der Parkplatz war voll, also haben wir uns wie viele andere bei der Einbahn an den Rand gestellt“, sagt eine verärgerte „Krone“-Leserin. Sie glaubte, nichts Falsches zu tun.