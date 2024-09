Unsere Jungen haben von der Politik die Nase voll

Mehr als 2300 Jugendliche beteiligten sich

Mit der Organisation „Yep – Die Stimme der Jugend“ sammelten mehr als 2300 junge Menschen (14 bis 30 Jahre alt) Forderungen, die in ein „Parteiprogramm“ gegossen und am Mittwoch an Parlamentarier alle Parteien übergeben wurden. In der Hoffnung, dass bei Regierungsverhandlungen auch ein Blick auf die Situation junger Menschen in Österreich geworfen wird.