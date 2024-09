„Mit vier Stunden Schlaf komme ich locker aus“

„Bezahlter Morgensport“

Die 35-jährige dreifache, alleinerziehende Mutter gibt uns einen Einblick in ihr Leben. Sylvias Arbeitstag startet, wenn andere gerade in die Federn fallen. Dann beginnt sie, in einem schon etwas älteren Auto, die Zeitungen auszutragen. „Das ständige ,Stop and Go’ geht auf die Bremsen, daher empfehle ich ein altes Auto“, gibt sie Auskunft. Sie hat sich für das Zeitungszustellen extra ein Zweitauto zugelegt.