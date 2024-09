Neusiedler See dank Donau-Wasser jetzt abgesichert

Prüfung auf Machbarkeit

Die Grundsatzvereinbarung, das „Memorandum of Understanding“, wurde Montag im Palais Niederösterreich in Wien unterzeichnet. Unter anderem könnte durch einen geplanten Kanal Donauwasser bis zum Neusiedler See fließen, kurz „Carnuntum-Variante“ genannt. Dieses und andere Bewässerungsprojekte sollen jetzt auf ihre Machbarkeit geprüft und Finanzierungskonzepte erstellt werden.