Zehn Prozent mehr Kinder heuer in der Sommerschule

16-Jährige jetzt sicher: „Will Lehrerin werden“

Dort geht es aber mittlerweile nicht mehr nur um Deutsch, sondern um eine generelle Wiederholung des Lernstoffes der vergangenen Jahre. Unterrichtet werden die Kinder in Kleingruppen von Lehrkräften, Lehramtsstudierenden und ehrenamtlichen „Buddys“ – das sind selbst noch Schüler, die so Einblick in den Lehrberuf bekommen sollen. Wie Sarah Steinmaurer (16), die in der Linzer Karlhofschule an der Tafel steht: „Ich wollte wissen, ob der Beruf etwas für mich ist, ob ich das auch studieren möchte. Mein Berufswunsch wurde durch die Sommerschule gefestigt. Es gefällt mir, zu unterrichten.“