Erfolg gegen Ex-Erfolgstrainer ist fast Pflicht!

Das gilt allen voran für Didi Kühbauer, wenn er am Sonntag erstmals auf die Gugl zurückkehrt: 453 Tage nach seinem völlig überraschenden LASK-Aus während der Sommer-Pause 2023. „Sportstrategisch der größte LASK-Fehler der letzten Jahre“, heißt es dazu noch immer in Richtung des 53-Jährigen, obwohl dessen ebenso überraschend erfolgte Verpflichtung am 3. Mai 2022 teils auf große Ablehnung gestoßen war. Das änderte sich aber, als Kühbauer den unter seinen Vorgängern Dominik Thalhammer und Andreas Wieland in Not geratenen „LASK-Kahn“ in der Saison 2022/23 schnell und zielsicher auf Platz 3 und damit wieder auf Erfolgskurs gebracht hatte. Nach 41 Spielen musste er aber am 6. Juni – begleitet von diversen Gerüchten, jedoch ohne wirkliche Begründung – trotz eines persönlichen Punkteschnitts von 1,73 gehen