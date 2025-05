Sensation? WAC-Coup wäre in Österreich beispiellos

In England hatte es aber schon einmal eine ähnliche Situation gegeben: 1977/78 holte sich Nottingham Forest unter Trainer Brian Clough als Aufsteiger die Meisterschaft. Selbiges schaffte 1997/98 auch der 1. FC Kaiserslautern. Otto Rehhagel führte die „Roten Teufel“ als Trainer zu dem in Deutschland bis heute einzigartigen Erfolg. Weitere Beispiele für Sensationsmeister lieferten Eintracht Braunschweig 1966/67, Hellas Verona 1984/85 in Italien, Deportivo La Coruna 1999/2000 in Spanien, Bursaspor 2009/10 in der Türkei, HSC Montpellier 2011/12 in Frankreich oder der FC Midtjylland 2014/15 in Dänemark.