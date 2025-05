Die Pflege als Schlüsselberuf für die Zukunft

Derzeit befinden sich 2000 Personen in Kärnten in einer der verschiedenen Ausbildungsschienen. „Das Pflegepersonal ist auch verpflichtet, regelmäßig Weiterbildungen zu besuchen.“ So müssen DGKP in fünf Jahren mindestens 60 Stunden an Fortbildungen besuchen, um aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis einfließen zu lassen, sonst drohen rechtliche Konsequenzen. Pflege ist eine berufliche und gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der wir mit vollstem Respekt gegenübertreten sollten.