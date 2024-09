„Als Taxifahrer ist man immer ein Psychologe“

Was hat sich in den über drei Jahrzehnten verändert?

Sehr viel. Das Navi erleichtert das Fahren. Es kommt jetzt nicht mehr oft vor, dass Fahrgäste an der Kreuzung einfach aussteigen ohne zu bezahlen, da sie durch die App registriert sind. Und da es den Sprechfunk nicht mehr gibt, wo jeder Lenker mithören konnte, stiehlt dir kein Kollege mehr eine Fahrt, weil er schneller an der durchgesagten Adresse ist.