Lenzing bekommt noch heuer einen neuen Chef

Jahrzehntelange Managementerfahrung

Aggarwal ist studierter Betriebswirt und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in Führungspositionen in der Textil- und Chemieindustrie. Aufgrund zahlreicher globaler Managementpositionen in Europa, den USA und Asien verfüge er laut Lenzing über ein „fundiertes Verständnis für die strategische Entwicklung internationaler Märkte und den Aufbau effizienter Managementteams“.