„Vor dem Stall stand 60 Zentimeter hoch Schotter“

Diese Schäden sind auch am Hof von Mathias Weiss noch Tage nach dem Unwetter sichtbar: Noch immer schaufelt die Familie Erdmassen zur Seite – der Hof am Ende der Schlucht gleicht einer Schlammgrube. „Vor dem Stall stand 60 Zentimeter hoch der Schotter. Stallgebäude, Haus und Werkstatt wurden überschwemmt, und alle Wiesen sind zerstört“, erzählt Weiss. Ein Glück, dass seine Schafe und Ziegen am Montag auf der Sommerweide in Judenburg waren.