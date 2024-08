Exzellenter Almgenuss – und „der Hans schaut owa“

Die sahen sich den ungewohnten Almauftrieb mit unerschütterlicher Ruhe an, ließen sich beim Wiederkäuen von der Prominenz nicht erschüttern. Für das exzellente Sauerteigbrot hatte sich Kalteneggers Tochter Vicky sogar selbst an den Backofen gestellt – und die Nacht für die grandiosen Laibe zum Tag gemacht. Mit Schnapserl reiste Starbrenner Hans Reisetbauer an, zu einem „Buderl“, also dreifachen, ließ sich Schützenhöfer trotzdem nicht überreden.