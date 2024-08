„Drexler ist noch kein volksnaher Landesvater“

Das Wahlergebnis droht für die ÖVP zum Debakel zu werden. So sehr kann man Umfragen gar nicht vom Tisch wischen. Also versucht Drexler, der an sich ein seriöser Sachpolitiker ist, mit vollmundigen Ansagen vom Nationalstadion bis zum Sieg über die Jugendkriminalität ein populäres Thema zu finden. Denn komplexe Politikvorhaben wie die unbestritten ausgebaute Wohnbauförderung wirken erst in ein paar Jahren.