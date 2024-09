Wirbel um Bildungsbudget geht in nächste Runde

Eber kann dies nicht nachvollziehen, da aus seiner Sicht das Budget für die Bildung gleich geblieben ist. „Es waren rund 61 Millionen heuer und so viel werden es auch im nächsten Jahr sein. Als einziges Ressort, ist die Bildung damit so ausgestiegen“, betont der KPÖ-Stadtrat. Dass Hohensinner die 18,7 Millionen Euro von Bund und Land gern zusätzlich bekommen hätte, kann Eber zwar nachvollziehen, „aber das ist in unserer derzeitigen Situation eben nicht möglich.“