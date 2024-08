Ancelotti: „Müssen das bald in Ordnung bringen“

Bei Las Palmas bewahrte Vinicius Jr. den Titelverteidiger und Champions-League-Sieger mit einem verwandelten Elfmeter (69.) vor einer Niederlage, nachdem Alberto Moleiro den Außenseiter bereits in der fünften Minute in Führung gebracht hatte. „Es ist klar, dass wir uns schwertun, die Solidität der vergangenen Saison zu finden. Aber wir dürfen nicht nach Ausreden suchen“, betonte der Italiener. Selbstkritik ist bei ihm angesagt. „Ich brauche eine klarere Strategie, um den Spielern deutlicher zu machen, was ich will.“