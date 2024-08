Kein Missbrauch am Neustifter Kirtag nachgewiesen

Die junge Frau war mit einer Freundin aus Niederösterreich am Kirtag gewesen, der sie von der vermeintlichen Vergewaltigung noch an Ort und Stelle erzählt haben soll. Die beiden jungen Frauen wandten sich danach an Mitarbeiter des Rettungsdienstes und an Polizisten, die sie betreuten, die Anzeige aufnahmen und sie in ein Krankenhaus brachten.