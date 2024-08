Bereit für ein Schuljahr mit vielen „Zuckerln“

Nach neun Wochen Ferien geht am Montag in den burgenländischen Schulen wieder der Unterricht los. 33.066 Schüler werden im Schuljahr 2024/25 die Schulbank drücken. 234 Schüler mehr als im vergangenen Schuljahr werden den Pflichtschulbereich besuchen – das bedeutet ein Plus von acht Klassen. Die Oberstufe besuchen landesweit 31 Schüler weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Insgesamt kommen 2716 Landeslehrer zum Einsatz – das sind um 87 mehr als im vergangenen Schuljahr. Die Zahl der Bundeslehrer liegt bei 1684 Personen. 254 Pädagogen wurden neu eingestellt.