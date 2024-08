Recht dürrer Empfang vorm Schloss Schönbrunn

Es gibt es Pflegekonzept

Das will man bei der Schloss Schönbrunn Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebs GmbH so nicht stehen lassen. Selbstverständlich gebe es einen Pflegekonzept. Und seit Ende 2020 sei der der Pächter dafür zuständig. Stefan Sadleder von Apcoa: „Mit einen Fachunternehmen setzen wir auf verschiedene Schutzmaßnahmen. Sollten wegen extremer Bedingungen Bäume nicht überleben, werden diese ausgetauscht – jedoch nicht im Hochsommer. Wir stehen in Austausch mit Experten, um die Bäume optimal zu unterstützen.“