Wildtier ausgewichen und mit Auto überschlagen

Spektakulärer Verkehrsunfall in der Nacht auf Donnerstag in Ebbs im Tiroler Unterland: Weil er einem Wildtier ausweichen musste, geriet ein 27-jähriger Einheimischer mit seinem Auto über den Fahrbahnrand hinaus. Der Wagen überschlug sich daraufhin und kam am Dach liegend zum Stillstand.