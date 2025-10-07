Brutale Attacke gibt Rätsel auf: Opfer im Koma

Seit Ende September liegt ein 51-Jähriger schwer verletzt in der Klinik in Innsbruck in Tirol. Was zuerst nach einem Unfall aussah, entpuppt sich nach und nach als Kriminalfall. Der Mann wurde auf einer Tankstelle brutal zusammengeschlagen.
Mit schweren Verletzungen wurde in der Nacht auf den 30. September ein Österreicher (51) in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Passanten hatten den Mann auf einer Tankstelle in der Egger-Lienz-Straße in Innsbruck im Bereich einer Autowaschanlage reglos liegen sehen und die Rettung alarmiert. Vorerst deutete alles auf einen Sturz hin. Doch mittlerweile geht die Polizei von einem Verbrechen aus.
Das Opfer ging sofort zu Boden
Der tätliche und folgenschwere Angriff erfolgte laut Polizei am 29. September gegen 22.45 Uhr auf besagter Tankstelle. Offenbar war ein Streit zwischen dem 51-Jährigen und einem anderen Mann eskaliert. Der noch unbekannte Angreifer schlug seinen Kontrahenten mit einem gezielten Schlag auf den Kopf zu Boden. Das Opfer blieb dort reglos liegen. Der Angreifer ergriff mit einem dunklen Auto die Flucht.
Hinweise aus dem privaten Umfeld
In der Klinik Innsbruck verschwieg der 51-Jährige zunächst den Angriff. Der Schwerverletzte musste operiert werden und liegt aktuell im Koma. Er hat bei dem Angriff einen Schädelbasisbruch und schwere Gesichtsverletzungen erlitten. Laut Ärzten besteht jedoch keine akute Lebensgefahr. Aus dem privaten Umfeld des Mannes erfuhr die Polizei erst am Dienstag von der Attacke. Nun wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.
