Brutale Attacke gibt Rätsel auf: Opfer im Koma

Hinweise aus dem privaten Umfeld

In der Klinik Innsbruck verschwieg der 51-Jährige zunächst den Angriff. Der Schwerverletzte musste operiert werden und liegt aktuell im Koma. Er hat bei dem Angriff einen Schädelbasisbruch und schwere Gesichtsverletzungen erlitten. Laut Ärzten besteht jedoch keine akute Lebensgefahr. Aus dem privaten Umfeld des Mannes erfuhr die Polizei erst am Dienstag von der Attacke. Nun wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.