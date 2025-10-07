Krauss: „Wir leben in einer offenen Psychiatrie!“

Der Fall um die damals zwölfjährige Anna erschüttert Österreich: Alle Angeklagten wurden freigesprochen – trotz schwerer Vorwürfe. Im „Club 3“ bei Tanja Pfaffeneder diskutieren der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss, „Krone“-Kriminalreporterin Martina Prewein und Opferanwalt Sascha Flatz über migrantische Jugendbanden, Justizversagen und die Ohnmacht der Opfer.