Angespannte Finanzlage: Wann kann Bruck aufatmen?

„Akute Situation hat sich stabilisiert“

Denn vorerst wolle sie die Ergebnisse der Gebarungsprüfung durch die Gemeindeaufsicht abwarten, die dieser Tage anläuft. Diese genaue Prüfung der Geldflüsse hatten Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) und Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) angefordert. Auch die Ertragsanteile vom Bund, die in Bruck genauso wie in Graz zurückgehen, werden in die Entscheidung einfließen.