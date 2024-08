Die Bregenzer werden zu Niederösterreich-Pendlern

Wirtschaftlich richtig attraktiv wird der ÖFB-Cup erst ab dem Viertelfinale. Deshalb hofft Zivanovic im Achtelfinale, das Ende Oktober ausgetragen wird, auf ein machbares Los. Er denkt da an einen Ligakonkurrenten. „Ideal wäre, wenn wir ein Heimspiel gegen Austria Lustenau bekommen würden.“ Besonders brisant: Am 25. Oktober treffen beide Teams in der Liga aufeinander. Will es auch das Cup-Los so, gäbe es zwei Lände-Derbys innerhalb weniger Tage.