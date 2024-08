Bregenzer spielen noch mit angezogener Handbremse

Zwei Remis, ein Sieg – Bregenz ist in Liga zwei noch ungeschlagen, kann auf einen gelungenen Saisonstart zurückschauen. Bei dem aber auch zu sehen war, dass noch nicht alles rund läuft bei den Landeshauptstädtern. Der Auftakt bei Sturm II in Gleisdorf war nicht nur wegen des miserablen Rasens holprig. Beim knappen Heimsieg gegen Aufsteiger Voitsberg lagen die Hausherren erst zurück. Auch in der RB Arena gegen Liefering glichen sie zuletzt einen Rückstand aus, um doch noch einen Punkt zu holen.