Global Champions Tour kehrt 2025 nach Wien zurück

„Wien war schon immer ein besonderer Stopp auf unserer Tour und wir freuen uns, unseren Sport an einem so historischen und atemberaubenden Ort vor einer der schönsten Kulissen der Welt präsentieren zu können“, sagte Jan Tops, Präsident und Gründer der Global Champions Tour. Als Veranstalter in Österreich tritt Remus Innovation mit CEO Stephan Zöchling auf. Dieser kündigte zusätzlich zu den Sprungbewerben vom 26. bis 28. September auch Vorführungen der Spanischen Hofreitschule an.