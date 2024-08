Moskau: Immer mehr Freiwillige ziehen in den Krieg

Der Kreml nimmt gewaltige Summen in die Hand

Das letzte Mal erhöhte sich die Zahl der Freiwilligen demnach, nachdem der Moskauer Bürgermeister, Sergej Sobjanin, Ende Juli eine großzügige einmalige Zusatzzahlung von 1,9 Millionen Rubel (rund 18.600 Euro) für diejenigen festgelegt hatte, die einen Vertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium unterzeichnen würden. Im Vergleich: Ein Verkäufer im Lebensmittelhandel verdient in Moskau im Monat (brutto) 50.000 Rubel (490 Euro), ein Immobilienmakler 100.000 Rubel (980 Euro), ein Jurist um die 150.000 Rubel (1470 Euro). Zuvor sei das Interesse an einem Einsatz an der Front im Laufe des Jahres zurückgegangen, heißt es in der Veröffentlichung.